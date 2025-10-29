Arde una oficina en Ponteareas (Pontevedra) y una persona resulta herida con quemaduras

Una oficina de Ponteareas (Pontevedra) ha ardido este miércoles por la mañana. Una persona ha resultado herida y ha tenido que ser trasladada tras sufrir quemaduras y dificultades respiratorias.

Según ha informado el 112, los daños materiales fueron pocos: unos papeles. De hecho, los bomberos consiguieron apagar el fuego con un extintor, pero se provocaron daños personales al propietario de las instalaciones.

Alrededor de las 9:30 horas, una llamada al servicio activaba la alerta por un incendio en una oficina situada en la Avenida da Constitución, en Ponteareas. El 112 dio aviso a los Bomberos de Ponteareas y a los agentes de la Policía Local, que ya tenían conocimiento sobre el suceso.

Tras la llegada de los recursos de emergencias, como informa Europa Press, se solicitó también la intervención del 061 porque el propietario de la oficina tenía quemaduras y una posible intoxicación por inhalación de humo. Así, fue evacuado al centro hospitalario de referencia.