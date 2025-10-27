Vigo inicia la última semana de octubre con sol: ¿Hasta cuándo durará la estabilidad?

Vigo vivió este pasado domingo una jornada completamente soleada, que dejó una bonita fotografía otoñal. Si bien el desplome térmico se notó, especialmente, en las primeras horas del día, lo cierto es que el sol todavía mostró su influencia.

Con todo, parece que el cambio de tónica hacia la inestabilidad, las lluvias y el frío propios de esta época del año ya ha comenzado. Hoy lunes la ciudad se mantendrá bajo esa influencia anticiclónica, aunque la sensación térmica invita ya a abrigarse. Los valores máximos ya no alcanzarán la barrera de los 20 grados, y los mínimos caerán a los ocho.

Mañana martes la situación será parecida, pero no igual. Los cielos alternarán nubes y claros, y el sol ya no gozará de tanto protagonismo. En cuanto al termómetro, las mínimas subirán a los 8 grados y las máximas seguirán en los 19.

El miércoles volverán las lluvias en forma de orballo. Eso sí, los mercurios mostrarán valores más confortables: 14 de mínima, y 17 de máxima.