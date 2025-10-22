La gallega Terras Gauda recurrirá el fallo del TSXG al considerarlo "injusto y desproporcionado"

Bodegas Terras Gauda ha avanzado que recurrirá ante el Tribunal Supremo el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que ha confirmado la sanción de 90.000 euros que la Xunta le impuso en 2024 por utilizar "productos no permitidos, en contra de las normas de la Denominación de Origen Protegida Rías Baixas".

"Tras un profundo análisis con nuestro equipo jurídico, lo recurriremos por considerarlo injusto, desproporcionado y no ajustado a derecho, confiando plenamente en una resolución satisfactoria", ha detallado Terras Gauda en un comunicado.

La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo ha considerado acreditado que la empresa usó una sustancia no autorizada en la elaboración de los vinos.

La Sala subraya en la sentencia que, tras analizar los resultados y el resto de informes analíticos del expediente, constata "la presencia de mosto concentrado rectificado en los depósitos de polietileno situados en las instalaciones de la bodega". A ello, añade que no se trata de abono orgánico rectificado, como consta en su etiqueta.

"No se ha ofrecido justificación alguna a la existencia del mosto concentrado rectificado, por lo que ha de considerarse que la única finalidad es el aumento del grado de alcohol de sus vinos", ha asegurado el alto tribunal gallego.