Vigo comienza la cuenta atrás para la Navidad este martes: "Hay una expectación mayor que nunca"

Un paseo por el centro sirve para confirmar que Vigo ya está pensando en la Navidad. Este martes 21 de octubre, el Concello iniciará la cuenta atrás para el comienzo de la época más importante en la ciudad.

Será a las 19:00 horas cuando el alcalde de Vigo, Abel Caballero, encienda el reloj de la cuenta atrás de la Navidad. Como ha informado el regidor socialista a través de un audio difundido a los medios de comunicación, la instalación estará situada delante del museo MARCO.

"Irá contando segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora y día a día, el tiempo que falta para la Navidad", ha afirmado Caballero, quien ha asegurado que "está habiendo una expectación mayor que nunca" por estas fiestas en Vigo.

En este sentido, el alcalde ha recordado la gran lona que L'Oréal ha situado en Madrid en la que se puede leer: "Querida Vigo: estas Navidades mi cabello va a brillar más que tus calles". Caballero ha explicado que ha llamado al responsable de la compañía para felicitarle por la publicidad.

"La verdad es que hicieron un anuncio magnífico y que lee todo Madrid. Todo Madrid lee Navidad de Vigo", ha afirmado el alcalde, que ha asegurado que estas acciones "ponen de relieve" la importancia de la Navidad en la ciudad olívica "para todo el conjunto de España".

Así, ha avisado que "habrá más anuncios de estas características", porque "Vigo tiene un inmenso tirón en este momento y todo el mundo está pendiente del día que encendemos las luces de Vigo". Caballero aún no ha desvelado lo que considera "el secreto mayor guardado del mundo".