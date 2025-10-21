Vigo acogerá el desfile del Día de las Fuerzas Armadas en 2026

Vigo acogerá el próximo desfile del Día de las Fuerzas Armadas. Así lo ha confirmado este martes el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio distribuido a los medios de comunicación.

El regidor socialista ha explicado que tuvo una conversación telefónica con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y con el jefe del Estado Mayor, Teodoro López Calderón, "hace unos días". En ella, Robles le avanzó que Vigo era la ciudad elegida para el desfile, que se celebra cada año en el sábado más cercano al 30 de mayo.

Este lunes, Caballero recibió la carta del jefe del Estado Mayor, que confirmaba oficialmente que el próximo 30 de mayo Vigo acogería el desfile del Día de las Fuerzas Armadas. El acto será presidido por el rey Felipe VI.

"Vigo tiene una enorme tradición de apoyo y de querencia a las Fuerzas Armadas. Por tanto, es un momento de volver a mostrar desde esta ciudad nuestro apoyo a las Fuerzas Armadas de España", ha concluido el alcalde de Vigo.