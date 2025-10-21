La conselleira Fabiola García denuncia en Vigo que está siendo "perseguida, señalada y acosada" por la CIG

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha denunciado este martes que lleva meses siendo "perseguida, señalada y acosada" por la Confederación Intersindical Galega (CIG) tras denunciar el cartel "machista y sexista" contra su persona publicado por el sindicato.

Así lo ha señalado durante su intervención en la inauguración del IX Congreso Empresarial Acción e Implicación organizado por la Asociación Empresarias Galicia este martes en Vigo, donde ha sido recibida por un grupo de sindicalistas a las puertas de la sede de Afundación.

"Llevo meses sufriendo las consecuencias de una viñeta machista y sexista contra mi persona y por el hecho de denunciarla, de denunciar a la CIG, a todos esos que nos acompañan hoy en la puerta de este auditorio, llevo mucho tiempo siendo perseguida, señalada y acosada. Ya les digo que no siento miedo. No me van a amilanar ni me van a detener", ha reivindicado García durante su discurso en el acto.

Esta denuncia llega tras la publicación en febrero de la CIG de un cartel en el que reivindicaba más personal para residencias de mayores y en el que aparecía el dibujo de una mujer sentada en un sofá, a modo de caricatura de Fabiola García, con un bolso de marca y que afirmaba que le "matan" las rebajas.