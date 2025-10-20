El PP de Vigo destaca que los presupuestos de la Xunta para 2026 "destinan a la ciudad casi 700 millones"

Luisa Sánchez junto a otros miembros del PP de Vigo este lunes en la ciudad. PP DE VIGO

El PP de Vigo ha puesto en valor que los presupuestos de la Xunta de Galicia destinarán a la ciudad "casi 700 millones de euros".

En un comunicado, la presidenta de los populares, Luisa Sánchez, ha destacado los 35 millones de euros que irán a parar a infraestructuras viguesas, "con partidas que tocan todas las áreas, desde Educación hasta Política Social, pasando por deportes", además de los 1,5 millones en 2026 para el túnel de Elduayen, "un proyecto paralizado por el gobierno local".

"La Xunta vuelve a salir al rescate de la ciudad para deshacer los entuertos de su alcalde, quien ya el año pasado pidió que los presupuestos autonómicos incluyesen una partida simbólica que no se pudo usar porque Caballero no ha sido capaz todavía de elaborar el proyecto constructivo", ha subrayado.

Según se ha dado a conocer este lunes, entre otras partidas se incorporan unos 10,9 millones para la construcción del IES Domingo Villar de Navia, 6 millones para el Plan de Infraestructuras de la Universidad de Vigo y 2 millones para obras en el CEIP Vicente Risco y CEIP Plurilingüe Caballal, entre otras.

"Los presupuestos de la Xunta para Vigo vuelven a dejar una cifra global récord e invierten en vivienda, en cultura, en infraestructuras, en política social, en educación... Representan un fuerte compromiso con la ciudad", ha añadido.

Según la presidenta del PP vigués, se trata de unas cuentas "ambiciosas, realistas y beneficiosas" para el futuro de Vigo. "Unos presupuestos que recalcan la voluntad de invertir en Vigo pese a los impedimentos continuos del alcalde, Abel Caballero", ha reivindicado Luisa Sánchez, que ha hecho hincapié en las partidas para vivienda, "con Navia como prueba fehaciente de ello".