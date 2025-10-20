Hosteleros y Mancomunidad de O Morrazo tratarán de acercar posturas tras la subida de la tasa de basura

Primer paso para tratar de recuperar la normalidad en O Morrazo, tras la celebración la semana pasada del pleno en el que se dio luz verde a la subida de la tasa de recogida de basuras, que terminó con incidentes y varios políticos saliendo escoltados por la Guardia Civil.

Tras anunciar que alegarían contra una subida "excesiva e injusta", los hosteleros morracenses han mantenido este lunes una "primera toma de contacto" con la presidenta de la Mancomunidad y alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, y con técnicos de la entidad supramunicipal, para "recuperar el diálogo" entre ambas partes y preparar el terreno para una próxima reunión este miércoles.

Durante este encuentro, los hosteleros han trasladado dudas sobre la ordenanza, y se han explorado posibles vías para tratar de mitigar, mediante las alegaciones, el impacto de esta subida del recibo.

"Ha sido un encuentro para preparar el terreno, en el que se ha abierto un cauce de diálogo, que es positivo. Ha habido un acercamiento y ambas partes han mostrado su disposición", ha valorado el presidente de la Asociación de Restauración de Cangas (ARECA), Gustavo Soliño, que ha puntualizado que "habría sido bueno" que ese diálogo se hubiera producido antes de que el pleno llevase a aprobación las nuevas tasas.

Este miércoles se celebrará una nueva reunión de hosteleros, comerciantes y representantes del parque industrial de O Morrazo, con la directiva de la Mancomunidad. Será en ese encuentro en el que se trasladen las posiciones y se estudien posibles vías para avanzar en una "reformulación" de la ordenanza, según Soliño, hasta donde sea legalmente posible, con el fin de reducir el impacto de la tasa.

Hay que recordar que entre los incidentes registrados al final del pleno hubo lanzamiento de huevos y de piedras, unos hechos por los que un hombre está siendo investigado, mientras que otras 10 personas fueron identificadas y serán objeto de denuncia.