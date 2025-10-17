Vigo da luz verde al convenio con la Diputación para reformar la piscina de Teis

La Xunta de Goberno Local de Vigo ha aprobado este viernes el convenio de colaboración con la Diputación de Pontevedra para la reforma de la piscina de Teis, que lleva cerrada desde que sufrió un incendio en mayo de 2022.

El proyecto para la reforma de la piscina fue aprobado hace un año por el Concello. La Diputación aprobó el convenio el pasado mes de agosto, que enseguida remitió al gobierno local. Caballero y su equipo solicitaron una serie de modificaciones relativas al alcance económico de las aportaciones, que fueron aceptadas por el ente provincial.

Como detalla Europa Press, la Diputación aportará un total de cinco millones de euros para esa obra, en este ejercicio 2025. Por su parte, el Concello de Vigo pondrá 600.000 euros. El resto del dinero, de fondos municipales, se reparten en dos anualidades: un millón de euros en 2026 y casi 540.000 euros en 2027.

Entre otras obligaciones, el Concello deberá dar una adecuada publicidad al acuerdo, dejando constancia de la colaboración de la Diputación en esta obra. Una obligación que, según la vicepresidenta provincial y presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, la corporación local ha incumplido en otros convenios.

"Determinación" de la Diputación ante los "vaivenes" del alcalde

Luisa Sánchez ha celebrado la aprobación de este convenio por parte del Ayuntamiento y ha puesto en valor la "determinación" de la institución provincial para financiar esta actuación frente a los "vaivenes" de Abel Caballero.

"Me alegro mucho de que Teis esté hoy un poco más cerca de tener operativa su piscina", ha señalado, y ha recordado que la aportación económica de la Diputación, del 70% del total, será "clave" para llevar a cabo la obra.

Sin embargo, ha lamentado que el gobierno vigués "haya tardado tanto en decidirse", y ha recordado que ella misma lleva desde el pasado mes de abril instando al Ayuntamiento a aprobar cuanto antes este convenio.

"Ahora toca esperar a que nos remitan el expediente aprobado este viernes y proceder a la firma", ha explicado, antes de subrayar que los vecinos de Teis "llevan demasiado tiempo", más de tres años, esperando por esta reforma.