Una colisión sin heridos en Vigo provoca retenciones en la AP-9, a la altura del túnel de Candeán

Retenciones en la AP-9 en Vigo, causadas por una colisión sin heridos en el túnel de Candeán, en sentido Tui, a 17 de octubre de 2025 DGT

Semanas complicadas para el tráfico en Vigo. Conxemar, las obras de la Avenida de Madrid y, ahora, accidentes han provocado numerosas retenciones en diversos puntos de la ciudad. Esta tarde del viernes, una colisión entre dos vehículos ha afectado la circulación de la autopista AP-9, a la altura de Candeán.

Como informa Europa Press, el 112 Galicia ha explicado que el siniestro se registró sobre las 17:20 horas de este viernes, en el km 153.900, y que ha consistido en una colisión por alcance entre un turismo y un camión que transportaba andamios, aunque no se han registrado heridos.

El coche quedó atravesado en la calzada, y los servicios de Emergencia han informado de la presencia de restos del accidente en la vía. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y del servicio de mantenimiento de la autopista.