Navidad en Vigo: comienza la instalación del Cíes Market en la Alameda con polémica

Este miércoles por la tarde comenzó la instalación del mercadillo navideño Cíes Market en la Alameda. Esta mañana, ya eran visibles las estructuras de madera de las futuras casetas, además de varios adornos lumínicos en troncos y copas de varios árboles de la Plaza de Compostela.

Una instalación que, denuncian desde la Asociación de Vecinos Zona Centro de Vigo, es "ilegal", ya que se están llevando a cabo "bajo la dirección de una empresa privada sin que conste públicamente la autorización definitiva de ocupación de dominio público otorgada por el Concello de Vigo ni los permisos sectoriales exigidos por la normativa de protección de patrimonio natural y cultural".

Por esto, han anunciado la presentación de una denuncia formal ante el Concello de Vigo, la Policía Local y la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia, "alertando sobre la ejecución de obras ilegales en la Alameda de Vigo, espacio catalogado como Jardín Histórico y de Especial Protección".

"Todo mentira"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha salido al paso de esta denuncia con un tajante "es todo mentira". "Está habiendo algunas agrupaciones, el Bloque y el PP siempre respaldando todo lo que perjudica a la Navidad, que habla de que el montaje es ilegal y cuesiones así: todo mentira", ha sentenciado. "Siempre mintiendo y calumniando contra Vigo", ha añadido.

Caballero ha detallado que el Cíes Market tendrá unas 75 casetas, contará de nuevo con las pérgolas iluminadas y "esa elegancia que tiene ese mercado, porque es un mercado de nivel europeo".

Antecedentes

Hay que recordar que el Concello sacó una licitación de urgencia tras quedar el concurso vacío después de que la empresa Agrupación de Empresarios en la Organización de Eventos, Ferias y Mercados de la Comunidad de Madrid (AMFE), que había sido propuesta como licitadora, presentase la documentación fuera del plazo.

Además, desde la Asociación de Vecinos, con el apoyo de varias asociaciones y entidades y de los grupos municipales BNG, PP e IU, presentaron el pasado mes de junio ante la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural la solicitud formal para que los jardines de la Alameda fuesen declarados Bien de Interés Cultural (BIC).

Avalada por varios informes, denunciaban que este espacio se convierte en "una feria multitudinaria de comida y bebida", en referencia al Cíes Market, en la que "aparentemente" no hay "ningún tipo de control sanitario", algo que han puesto en conocimiento de las autoridades, así como "la conexión irregular de las casetas a la red de riego y de las atracciones a la instalación eléctrica de la ciudad", además de "las agresiones sufridas por la fauna y la flora de la Alameda".