El BNG de Vigo pide dejar los "juegos partidistas" y garantizar la ampliación del Ifevi

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha reclamado a la Xunta de Galicia y al Concello de Vigo que dejen los "juegos partidistas" y garanticen la ampliación del Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) con el fin de asegurar la continuidad de la feria Conxemar y reforzar el papel de la ciudad en el turismo de ferias y congresos.

El portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, ha criticado que las posturas enfrentadas de ambos gobiernos se pongan por encima del interés general y ha calificado como "disputa de testosterona política" los enfrentamientos entre Abel Caballero y Alfonso Rueda, que ponen en riesgo el desarrollo de la feria al no "sentarse a cooperar".

La última edición de Conxemar, ha recordado Igrexas, batió récords y confirmó su posición como una cita de referencia mundial, con un impacto económico superior a los 250 millones de euros. Además, ha añadido que la ampliación del Ifevi, para la que ya "van tarde", supondría 20 millones de euros adicionales para la ciudad y su entorno, y permitiría consolidar a Vigo como polo de atracción económica y de eventos internacionales.

Así, el portavoz municipal del Bloque ha abogado por apostar por el turismo MICE (reuniones, incentivos, congresos y exposiciones), frente al "modelo insostenible y de escaso valor añadido de excursionismo de masas" que, según ha dicho, defiende Caballero.