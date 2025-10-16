Ifevi.

El BNG de Vigo pide dejar los "juegos partidistas" y garantizar la ampliación del Ifevi

Los nacionalistas exigirán compromisos concretos en los presupuestos de 2026 de la Xunta, el Concello y el Estado para acometer la ampliación y modernización de las instalaciones y accesos del recinto ferial

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha reclamado a la Xunta de Galicia y al Concello de Vigo que dejen los "juegos partidistas" y garanticen la ampliación del Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) con el fin de asegurar la continuidad de la feria Conxemar y reforzar el papel de la ciudad en el turismo de ferias y congresos.

Imagen de visitantes de la feria Conxemar.

El portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, ha criticado que las posturas enfrentadas de ambos gobiernos se pongan por encima del interés general y ha calificado como "disputa de testosterona política" los enfrentamientos entre Abel Caballero y Alfonso Rueda, que ponen en riesgo el desarrollo de la feria al no "sentarse a cooperar".

La última edición de Conxemar, ha recordado Igrexas, batió récords y confirmó su posición como una cita de referencia mundial, con un impacto económico superior a los 250 millones de euros. Además, ha añadido que la ampliación del Ifevi, para la que ya "van tarde", supondría 20 millones de euros adicionales para la ciudad y su entorno, y permitiría consolidar a Vigo como polo de atracción económica y de eventos internacionales.

Así, el portavoz municipal del Bloque ha abogado por apostar por el turismo MICE (reuniones, incentivos, congresos y exposiciones), frente al "modelo insostenible y de escaso valor añadido de excursionismo de masas" que, según ha dicho, defiende Caballero.

Por esto, el BNG ha anunciado que exigirá compromisos concretos en los presupuestos de 2026 de la Xunta, el Concello y el Estado para acometer la ampliación y modernización del Ifevi, así como la mejora de sus accesos.

Además, Igrexas ha reclamado retomar el acuerdo para incorporar a la Zona Franca al patronato del recinto y revitalizar la Vigo Convention Bureau, con el objetivo de atraer grandes ferias y congresos. "El Ifevi debe ser no solo la sede permanente de Conxemar, sino un verdadero motor de la economía viguesa", ha concluido.