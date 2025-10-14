Sanitarios de Vigo se concentran para denunciar una nueva agresión a una enfermera: "Tolerancia cero"

Concentración ante el hospital Meixoeiro de Vigo para denunciar una nueva agresión a una enfermera CIG

Profesionales sanitarios del área de Vigo se han concentrado este martes ante la puerta principal del hospital Meixoeiro para denunciar una nueva agresión a una enfermera. Reclamaron "tolerancia cero" y medidas preventivas ante este tipo de situaciones.

Según informa Europa Press, en este caso se trató de una agresión verbal a una enfermera del Meixoeiro el pasado 3 de octubre, en el marco de la jornada de huelga convocada por OMEGA y CESM para reclamar un estatuto marco propio.

Debido a la incidencia del paro, esta trabajadora salió de la consulta para informar a pacientes y familiares de que algunas citas tendrían que ser reprogramadas. Entonces, una de las personas que se encontraba esperando con un paciente reaccionó de forma violenta, increpándola y amenazándola, según explicó la CIG.

Así, esta persona se puso "muy agresiva", llegando a "acorralar" a la enfermera y haciendo el ademán de golpearla. "Cuando ya tenía el puño levantado, intervinieron otros miembros del personal y usuarios para frenar la agresión", han explicado fuentes sindicales.

Las mismas fuentes han confirmado que la afectada ha denunciado judicialmente los hechos y se encuentra actualmente de baja.