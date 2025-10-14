Polémica en O Morrazo por la subida de la tasa de la basura: protestas y una denuncia por daños

Gritos, abucheos, insultos, cortes de tráfico y lanzamiento de huevos. Así finalizó el pleno de la Mancomunidad de O Morrazzo en el que se dio luz verde a la ordenanza fiscal que recoge el incremento en la tasa del servicio de recogida de basuras.

La asamblea se celebró en un salón lleno y finalizó a las 20:00 horas, aunque los ediles de los miembros de los gobiernos locales de Cangas, Moaña y Bueu, todos con regidores del BNG, no pudieron salir del edificio hasta varias horas después al estar rodeado por vecinos, comerciantes y hosteleros que protestaban por esa subida.

También se produjo el lanzamiento de piedras, una de las cuales causó daños en el vehículo de un concejal y por lo que se formalizó denuncia, según ha informado la Guardia Civil, que también ha precisado que no se produjeron detenciones por estos hechos.

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, publicó un vídeo en sus redes sociales esta mañana sobre lo ocurrido ayer. Lo grabó desde dentro del Concello de Cangas, donde se celebró el pleno, a las 22:30, y en él advertía que "no está justificada la violencia nunca" y que no había visto algo así en sus 10 años como regidora.

Santos matiza en ese video que las familias pagarán un máximo de 10,50 euros al mes, aquellas sin recursos no pagarán, y que un pequeño comercio pagará un máximo de 17 euros mensuales, por lo que no hay motivos "para que se arme esto".

Listado de Ingredientes

En otra publicación posterior, comparte la imagen de la puerta de su coche, con la marca del lanzamiento de una piedra: "Este golpe na porta do meu coche foi cunha pedra cando saíamos do Concello de Cangas ás 12 da noite, despois de 4 horas sen poder facelo".

Según recoge Europa Press, Francisco Graña, de la Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo (Fecimo), asegura que se trata de "un auténtico sablazo" para "cuadrar cuentas" por parte de los gobiernos locales.

"La subida del canon de Sogama es del 70 %, y nos estamos encontrando con una ordenanza donde la subida mínima que aplican es del 100 %, y llegando al 400 % en algunos casos", ha puntualizado.

Con respecto a los incidentes de las últimas horas, Francisco Graña los ha enmarcado en el malestar y enfado de los vecinos y comerciantes, y ha recordado que el rechazo a la subida de la basura se ha venido manifestado desde hace tiempo con protestas y otras acciones, como la recogida de unas 8.000 firmas.

Piden al PP que condene los hechos

La polémica ha llegado al Parlamento, de la mano de los nacionalistas Luís Bará y Montse Prado, que han pedido al PP que condene de forma "firme y contundente" unos actos de "coacción y violencia" contra los representantes de los ciudadanos. Según Prado, no son actos "espontáneos, sino fomentados por cargos del Partido Popular".

Así, el BNG ha pedido en una nota de prensa al PPdeG y al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que condene "los actos de hostigamiento" que sufrieron los representantes de los Concello de Cangas, Moaña y Bueu.