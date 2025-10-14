AVE Vigo-Oporto: el Gobierno anuncia un nuevo paso en la conexión de alta velocidad con Portugal

La alta velocidad entre Galicia y Portugal es una de las tareas pendientes del Gobierno de España. A la vez que mantiene su apuesta por la conexión Madrid-Lisboa, Transportes ha anunciado este martes uno de los primeros pasos hacia un futuro AVE entre Vigo y Oporto.

La cartera del ministro Óscar Puente ha adjudicado por un valor de 835.384 euros el contrato de servicios para redactar los estudios del tramo entre O Porriño (Pontevedra) y Valença do Minho, que permitiría dar continuidad al Eje Atlántico de alta velocidad entre A Coruña y Lisboa.

El objetivo, ha incidido Transportes, es "definir el trazado" entre la salida sur de Vigo —actualmente en redacción— y la infraestructura que están desarrollando las administraciones lusas al sur del río Miño.

En un comunicado de prensa, el Gobierno ha detallado el contrato incluye el estudio de viabilidad y el informativo, así como la prestación de servicios de ingeniería, el análisis de alegaciones y la Declaración de Impacto Ambiental.

Mapa del trazado de la conexión del Eje Atlántico con Portugal Ministerio de Transportes

En primer lugar, se realizará un análisis preliminar de alternativas, un estudio de demanda y un análisis coste-beneficio. Luego, un análisis de las distintas alternativas de trazado con el "detalle necesario" para ser sometidas a información pública, evaluación de impacto medioambiental y su aprobación.

Como recuerda Transportes, este estudio informativo responde al "compromiso refrendado entre España y Portugal" durante la XXXV Cumbre Hispanoportuguesa, celebrada en Faro en el mes de octubre de 2024.