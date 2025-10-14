Ofrecido por:
AVE Vigo-Oporto: el Gobierno anuncia un nuevo paso en la conexión de alta velocidad con Portugal
El ministerio de Transportes ha adjudicado por 835.384 euros los estudios del Eje Atlántico entre O Porriño y Portugal
La alta velocidad entre Galicia y Portugal es una de las tareas pendientes del Gobierno de España. A la vez que mantiene su apuesta por la conexión Madrid-Lisboa, Transportes ha anunciado este martes uno de los primeros pasos hacia un futuro AVE entre Vigo y Oporto.
La cartera del ministro Óscar Puente ha adjudicado por un valor de 835.384 euros el contrato de servicios para redactar los estudios del tramo entre O Porriño (Pontevedra) y Valença do Minho, que permitiría dar continuidad al Eje Atlántico de alta velocidad entre A Coruña y Lisboa.
El objetivo, ha incidido Transportes, es "definir el trazado" entre la salida sur de Vigo —actualmente en redacción— y la infraestructura que están desarrollando las administraciones lusas al sur del río Miño.
En un comunicado de prensa, el Gobierno ha detallado el contrato incluye el estudio de viabilidad y el informativo, así como la prestación de servicios de ingeniería, el análisis de alegaciones y la Declaración de Impacto Ambiental.
En primer lugar, se realizará un análisis preliminar de alternativas, un estudio de demanda y un análisis coste-beneficio. Luego, un análisis de las distintas alternativas de trazado con el "detalle necesario" para ser sometidas a información pública, evaluación de impacto medioambiental y su aprobación.
Como recuerda Transportes, este estudio informativo responde al "compromiso refrendado entre España y Portugal" durante la XXXV Cumbre Hispanoportuguesa, celebrada en Faro en el mes de octubre de 2024.