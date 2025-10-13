El PP de Vigo denuncia que el Concello suprimió en agosto la dotación mínima de 20 bomberos

El Partido Popular (PP) de Vigo ha denunciado este lunes que el Concello suprimió en agosto el mínimo de 20 bomberos por turno, cifra establecida en el año 2010 por el gobierno local que también lideraba Abel Caballero.

El grupo municipal del PP ha definido esta decisión de la Xunta de Goberno local como una "artimaña" para "tratar de ocultar el grave problema de déficit de bomberos en Vigo". “Como no cumplen, en el nuevo acuerdo eliminan el mínimo de 20 y ya no se habla de ninguna cifra", ha asegurado el concejal popular, Fernando González Abeijón.

"Ahora queda supeditado a las necesidades del servicio, una redacción ambigua que vale para todo”, ha añadido el edil, que solicitó hace unos meses información sobre el número de días de 2025 "en el que no se cumplió el ratio mínimo de 20 bomberos por turno".

Los populares han denunciado que la respuesta del gobierno local ha llegado "fuera de plazo", pero que se constata que "tan solo se cubrió el mínimo de 20 efectivos por jornada en un total de 30 días desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre".

González Abeijón ha explicado, además, que el nuevo acuerdo señala que "la dotación operativa por turno se considera ajustada a las necesidades del servicio cuando se garantiza la presencia simultánea de un número de efectivos que permita cubrir todas las funciones operativas y de mando".

Cabe recordar que el pasado 21 de agosto, Caballero aseguró que Vigo "cumple sobradamente" con el mínimo de bomberos, según criterios técnicos que sitúan la cifra de efectivos mínima en 16. "Hay el número de bomberos necesarios para atender a Vigo, en el criterio de los técnicos de este Concello. No lo decide un grupo político, lo deciden los que saben", afirmó el alcalde.