Las altas temperaturas dejan un fin de semana casi veraniego en Vigo

Unas temperaturas en ascenso harán que este fin de semana Vigo vuelva a vivir una sensación de verano. El sol lucirá con fuerza estos dos días, especialmente este sábado, en el que la probabilidad de lluvia es casi nula.

Desde primera hora los cielos de la ciudad están despejados con ligeras rachas de viento débiles procedentes del este.

Con el avance de la jornada las temperaturas irán subiendo. Así, de acuerdo con la predicción de MeteoGalicia, hoy las mínimas se situarán en torno a los 17 grados y las máximas alcanzarán los 28 grados.

También hacia la noche habrá una sensación agradable, con termómetros marcando unos 21 grados.

Algo similar sucederá el domingo, con el mismo rango de las temperaturas. La sensación, sin embargo, podrá variar debido a la llegada de algunas nubes en momentos puntuales y a un aumento de la probabilidad de lluvia.