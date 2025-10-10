Denuncian una "poda drástica" de ejemplares centenarios en la Alameda de Vigo

La Asociación de Vecinos Vigo Centro y la asociación ecologista Amigas das Árbores han denunciado la "poda drástica" y la destrucción del patrimonio verde en la Alameda por parte del Concello de Vigo. Una tala de árboles centenarios entre los que se encuentran un tulípero de Virginia, un nogal y una casuarina.

Según han apuntado en sendos comunicados remitidos a los medios, la "pérdida" viene dada por el "abandono prolongado, la falta de mantenimiento y decisiones negligentes" del Concello, que "durante años ha ignorado las señales de deterioro de estos árboles sin actuar".

"No se trata sólo de árboles, sino de seres vivos con décadas de vida e historia, parte inseparable de la memoria emocional, natural y cultural de nuestra ciudad", reivindican desde Amigas das Árbores sobre una situación que "era evitable".

Ambas asociaciones ponen el punto de mira en el Cíes Market, el mercadillo navideño que se instala durante dos meses en la Plaza de Compostela, que "ha contribuido directamente al deterioro del arbolado, debido a la compactación del suelo, la falta de protección de las raíces y la ausencia de medidas preventivas".

Por esto, piden al Concello que no lo instale en los jardines de la Alameda ni fomente la concentración masiva en este espacio protegido. También solicitan a la Xunta a que, en caso de que el Gobierno local prosiga con el plan de la Navidad de los últimos años, insten al consistorio a paralizar el mercadillo navideño, "dado que no se han solicitado ni gestionado los permisos exigidos por la Ley de Patrimonio de Galicia".