Una septuagenaria se salta un semáforo en Vigo y arrolla a otra conductora

Una mujer resultó herida este jueves tras ser arrollada mientras conducía su vehículo por otro con una septuagenaria, de nacionalidad británica, al volante. Todo ocurrió en el barrio de Teis, donde la infractora se habría saltado una señal de "Stop".

Según fuentes policiales y del 061 recogidas por Europa Press, el siniestro se produjo poco antes de las 09:00 horas de la mañana en la N-552. Concretamente, en el cruce entre la avenida Ángel de Lema y Marina y la carretera de subida hacia A Madroa.

Así, en base a las mismas fuentes, la conductora inglesa se saltó el "Stop" cuando circulaba en sentido descendente desde A Madroa y embistió a la otra conductora, que circulaba en dirección a Redondela.

Hasta el lugar se desplazó un equipo de atestados de la Policía Local de Vigo y una ambulancia de soporte vital básico, que evacuó a la conductora más joven al Sanatorio Concheiro.