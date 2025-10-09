El ruido del ocio nocturno, nuevo caballo de batalla para los vecinos del centro de Vigo Google Maps

A pesar de que continúan con su lucha contra la Navidad, tal y como la entiende el Gobierno de Abel Caballero, la Asociación de Vecinos del Centro de Vigo ha puesto el foco en el ruido que se genera en la zona de ocio nocturno del Arenal.

En un comunicado remitido a la prensa, le exigen al Concello "el cumplimiento inmediato de la Ordenanza de Ruidos y la de Convivencia", además de denunciar "la impunidad y falta de transparencia institucional" en este asunto.

Como ejemplo, señalan a uno de los locales del Arenal, la discoteca Tokyo, situada en la calle Pontevedra. En este caso, denuncia que la resolución de la Gerencia de Urbanismo permitirá a este negocio "continuar su actividad sin licencia válida, tras 18 años de irregularidades urbanísticas", lo que consideran "un escándalo institucional y una burla a la ciudadanía".

Según señala la Asociación, esta discoteca ha desobedecido "órdenes de cierre, realizando obras ilegales, incumpliendo normas de seguridad y aforo, y generando graves molestias acústicas en una zona declarada como acústicamente saturada (ZAS)".

Actividades que han hecho "con la pasividad del Concello" que, inciden, "ha dejado caducar reiteradamente los expedientes sancionadores", por lo que actúan con "absoluta impunidad".

A esto le suman que la zona se ha vuelto "más peligrosa e insegura" y que la presencia policial durante los fines de semana "se ha mostrado ineficaz" ante los "altercados, peleas y situaciones de riesgo para los vecinos y transeúntes".

Por todo esto, exigen al Concello que se haga cumplir las ordenanzas de Ruidos y Convivencia, especialmente en zonas ZAS. También denuncian la "inacción" del Gobierno municipal a la hora de tomar medidas contra los locales que infringen las normas, además de reclamarle "transparencia y responsabilidad institucional".

Además, solicitan una "auditoría independiente sobre la gestión urbanística de los locales de ocio nocturno en Vigo", y la consiguiente "depuración de responsabilidades políticas y técnicas".