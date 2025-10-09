Caballero corrige a la Xunta y alerta: "Vigo sólo tiene agua para 100 días"

De "falsas y extemporáneas" ha calificado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, las declaraciones de la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, que este miércoles aseguraba que el abastecimiento de agua en la ciudad olívica está garantizado "aunque no llueva" hasta enero.

"Tenemos agua para 100 días, sólo para 100 días. Estamos en una situación difícil", ha asegurado Caballero, que ha recordado que el Concello lleva aplicando medidas de ahorro desde el pasado 8 de agosto y que se ha solicitado en un par de ocasiones "un consumo responsable" y un "esfuerzo común" a los concellos del área metropolitana.

"Si la Xunta garantiza el abastecimiento, ¿por qué el alcalde de Baiona llamó a Vigo para pedir agua?", se ha preguntado el regidor, que ha criticado que desde el Gobierno gallego transmitiesen "la sensación de que el problema estaba resuelto".

El alcalde ha sido tajante, asegurando que la ciudad se encuentra en la segunda peor situación histórica de abastecimiento, peor que la del año 2013. "Quiero que todo Vigo lo entienda, porque la conselleira miente: estamos peor que en 2017, cuando estuvimos a punto de quedarnos sin agua", ha advertido.

La nueva potabilizadora, clave

La nueva potabilizadora municipal es la que permite que la ciudad disponga de agua hasta un máximo de 100 días, ha incidido Caballero, "porque permite tratar agua de más profundidad, que contiene más hierro, y que ahora somos capaces de eliminar". "Sin esta infraestructura, tendríamos agua para menos de un mes", ha sentenciado.

También la renovación de las redes de abastecimiento, que han reducido al mínimo las fugas durante los últimos años, permite sumar "dos meses de agua adicional, gracias a la inversión municipal y el ahorro ciudadano".

"Vigo garantiza el abastecimiento"

En cambio, ha criticado, la Xunta "no hace nada" y ha insistido en la necesidad de reducir el caudal del río para almacenar más agua en los embalses sin afectar a la biodiversidad.

Caballero ha reivindicado que es el Concello de Vigo el que "garantiza el abastecimiento", también de los municipios del entorno. "Somos solidarios, estamos suministrando agua a Cangas, Moaña, Redondela, Mos y O Porriño, y también atenderemos a Baiona se lo precisa".

Por último ha hecho un llamamiento a la población del área viguesa para un consumo responsable "y ahorrar lo máximo posible".