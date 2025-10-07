Los trabajadores de handling de Vigo se concentran en Peinador para reclamar la jubilación anticipada

Los trabajadores de handling, que se encargan de la coordinación y supervisión en tierra de los aviones, se concentran este martes en el aeropuerto de Peinador, en Vigo, y en otras terminales para reclamar la jubilación anticipada.

Estas concentraciones, convocadas por el sindicato USO, coinciden con el Día Internacional del Trabajo Digno. Así, exigen al Gobierno que se reconozca a los trabajadores del sector del handling en el grupo de actividades que pueden anticipar la edad de jubilación mediante la aplicación de coeficientes reductores.

Desde el sindicato consideran que este trabajo es "esencial" para el funcionamiento de los aeropuertos y que se realiza en condiciones "extremadamente duras". Señalan cargas físicas continuas, altos niveles de estrés y exposición diaria tanto a agentes contaminantes como al clima.

Además, indican que el Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo, regula el procedimiento para reconocer trabajos penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres que justifiquen la aplicación de coeficientes reductores en la edad de jubilación, pero no incluye a los trabajadores de handling.