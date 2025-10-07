Critican la "improvisación" del Concello de Vigo tras cerrar este mes las pistas de atletismo de Balaídos

El grupo municipal del Partido Popular (PP) ha criticado el cierre de las pistas de atletismo de Balaídos por obras de retoping, lo que consideran "una nueva muestra de la improvisación" del Concello de Vigo.

Los populares han denunciado que esta reforma es un nuevo "parche" que no resolverá los problemas endémicos de la instalación, "que espera desde hace años por una remodelación integral". Además, han recordado que la Xunta se "ha comprometido" a financiar la obra.

"La desatención del gobierno del señor Caballero a los deportistas de Vigo, ya sean aficionados, federados o profesionales, ya es una constante de su mandato, del actual y de todos los anteriores", ha lamentado el concejal popular Daniel Benavides.

Los populares han afirmado que el cierre de las pistas de Balaídos coincide con el arranque de la temporada y con la "preocupante desatención" de otras instalaciones deportivas municipales: el pabellón de As Travesas, las pistas de Samil, la piscina de Teis o el pabellón de O Berbés, han detallado.

Numerosas averías en las pistas de Balaídos

En lo que respecta al complejo de Balaídos, Benavides ha recordado que los usuarios de las pistas han alertado en numerosas ocasiones de problemas de iluminación —cuya reparación ya está contratada por 17.000 euros—. Muchos se han visto obligados a entrenar a oscuras, con el riesgo de caer y sufrir alguna lesión.

Los populares también han puesto el punto de mira en el estado de los vestuarios. Los deportistas no han podido hacer uso de ellos "durante este verano por una avería que se prolongó durante semanas".

"¿No se pudo hacer esa obra durante el mes de agosto? La improvisación del gobierno local del señor Caballero causa estragos entre nuestros deportistas", ha señalado, a la vez que ha recordado que el cierre de Balaídos coincide con Conxemar, por lo que también está inhabilitado el módulo cubierto de atletismo del Ifevi.