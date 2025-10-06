El Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo contará con una huerta biosaludable

El Hospital Público Álvaro Cunqueiro de Vigo contará próximamente con un huerto sanitario biosaludable que estará destinado a la promoción de la salud, la inclusión social y la educación ambiental, fomentando la economía circular y el bienestar de pacientes, profesionales y comunidad.

Según ha informado la Xunta de Galicia, en esta instalación se llevarán a cabo programas orientados a la prevención y mejora de la salud con actividades de horticultura terapéutica, además de fomentar el voluntariado profesional sanitario.

También se impartirán nociones de educación ambiental, gestión de residuos, compostaje e intervención paisajística a centros de educación primaria del entorno y personas desempleadas.

Los productos obtenidos en el huerto se destinarán a organizaciones sociales y entidades solidarias que colaboran en la atención alimentaria a familias en situación de vulnerabilidad de la ciudad de Vigo, además de utilizarse dentro del ámbito del propio hospital, siempre con fines no lucrativos.

Este huerto estará situado en el jardín existente sobre la cubierta de la planta 0 del hospital, con una extensión de mil metros cuadrados, y contará con diversas áreas, entre las que destacan 14 bancales para diferentes plantaciones hortícolas adaptados a la diversidad de usuarios, incluidas personas con problemas de movilidad.

Además, dispondrá de un invernadero de 40 metros cuadrados de superficie y 3,5 metros de altura en su parte central; un secadero de semillas y de almacenamiento de mulch o materiales de acolchado, composteros y una caseta de aperos para herramientas, sustratos y productos de mantenimiento.