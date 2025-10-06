Buscan a dos individuos que atracaron a punta de pistola un banco en O Porriño (Pontevedra)

Dos personas con la cara tapada y con dos armas "aparentemente" de fuego han atracado este lunes una sucursal de Abanca situada en el centro de O Porriño.

Según fuentes próximas a la investigación que recoge Europa Press, los hechos ocurrieron a las 13:45 horas en una sucursal de la que se llevaron el dinero de la caja fuerte, aunque no ha trascendido la cantidad.

Los asaltantes dejaron a los trabajadores del banco y a un cliente atados con bridas antes de huir. Un dispositivo busca a los ladrones autores del robo.