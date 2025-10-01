Coche de la Policía Nacional en Vigo

Coche de la Policía Nacional en Vigo Policía Nacional de Vigo

Ofrecido por:

Vigo

Denuncian la "grave falta de personal y recursos" en la Policía Nacional de Vigo y en la provincia

El secretario de organización del sindicato incide en que más medios y policías no son opciones, sino "necesidades urgentes"

Podría interesarte: Todo listo para el Día de La Policía en Vigo: La Unidad de Caballería llega a Areal

Publicada

Uno de los mayores sindicatos policiales, Jupol, ha denunciado este miércoles la "grave falta de personal y recursos" de la Policía Nacional de Vigo y en la provincia de Pontevedra. Esta queja coincide con el Día de los Santos Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional.

Vigo ya se prepara para la celebración del acto central del Día de la Policía

El sindicato afirma que, además de la falta de personal y recursos humanos, la carencia de materiales "compromete la seguridad de los ciudadanos y la operatividad policial". "Nuestros compañeros trabajan al límite, cubriendo con esfuerzo y sacrificio una seguridad que otros dan por hecha", ha criticado su secretario de organización, Alejandro Cousiño.

Además, también ha insistido en que más medios y policías "no son opciones", sino "necesidades urgentes" para Vigo y toda la provincia pontevedresa. Concretamente, en la ciudad olívica, Jupol ha denunciado que la sala operativa CIMACC 091, núcleo de coordinación de emergencias a nivel provincial, "no está contemplada en el Catálogo de Puestos de Trabajo".

Esto implica, según el sindicato, que el personal adscrito a la misma "no computa como personal operativo de Seguridad Ciudadana", lo que reduce "artificialmente" la dotación de efectivos y "afecta directamente a la cobertura de todos los servicios policiales".