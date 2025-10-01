Denuncian la "grave falta de personal y recursos" en la Policía Nacional de Vigo y en la provincia

Uno de los mayores sindicatos policiales, Jupol, ha denunciado este miércoles la "grave falta de personal y recursos" de la Policía Nacional de Vigo y en la provincia de Pontevedra. Esta queja coincide con el Día de los Santos Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional.

El sindicato afirma que, además de la falta de personal y recursos humanos, la carencia de materiales "compromete la seguridad de los ciudadanos y la operatividad policial". "Nuestros compañeros trabajan al límite, cubriendo con esfuerzo y sacrificio una seguridad que otros dan por hecha", ha criticado su secretario de organización, Alejandro Cousiño.

Además, también ha insistido en que más medios y policías "no son opciones", sino "necesidades urgentes" para Vigo y toda la provincia pontevedresa. Concretamente, en la ciudad olívica, Jupol ha denunciado que la sala operativa CIMACC 091, núcleo de coordinación de emergencias a nivel provincial, "no está contemplada en el Catálogo de Puestos de Trabajo".

Esto implica, según el sindicato, que el personal adscrito a la misma "no computa como personal operativo de Seguridad Ciudadana", lo que reduce "artificialmente" la dotación de efectivos y "afecta directamente a la cobertura de todos los servicios policiales".