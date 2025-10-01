El Concello de Vigo recomienda ante la sequía un "uso muy racional" y "medir mucho el consumo" de agua

El Concello de Vigo ha alertado del periodo de sequía que se está viviendo en varias zonas de Galicia y ha recomendado el "uso responsable" y "muy racional" del agua para "ahorrar lo máximo posible".

A pesar de que en Vigo no está declarada la situación de prealerta, el embalse de Eiras, que abastece mayoritariamente a la ciudad, tiene una ocupación actual del 55%, mientras que hace un año era del 92%, lo que supone 37 puntos menos. En el caso del embalse de Zamáns, el volumen de agua embalsada es del 55 %, por el 58 % de hace un año.

"Son niveles bajos, muy bajos, para ser 1 de octubre", ha advertido Caballero, que ha destacado las medidas de ahorro puestas en marcha por el Gobierno local ya en agosto y la puesta en funcionamiento de la nueva potabilizadora: "En Vigo nos adelantamos, lo que supone un mejor aprovechamiento del agua de Eiras respecto a la anterior instalación".

"El Concello de Vigo responde con toda la fuerza, pero quien tiene que atender el abastecimiento de recursos hídricos es la Xunta de Galicia, que no hizo nada. Ni siquiera aportó un solo euro a la potabilizadora", ha denunciado.

Caballero también ha recordado el acuerdo con el Gobierno de España y con la Xunta para construir un embalse de apoyo aguas arriba de Eiras, "un proyecto que no perjudica a nadie y que permitiría garantizar el suministro en momentos de sequía" pero que "la Xunta no lo puso en marcha, a pesar de ser su obligación".

Medidas en Baiona

El Concello de Baiona ha emitido un bando en las últimas horas en el que establece la prohibición de llenar piscinas y regar huertas y jardines, ante la situación de sequía y el descenso del volumen de agua del embalse de Baíña (el 31,5 %).

Unas medidas que, infiere, se adoptan por esa situación y "mientras no lleguen las lluvias de otoño". También se ha pedido a la población que haga un consumo "eficiente", usando los lavavajillas y lavadoras solo cuando estén llenos, eligiendo las duchas en lugar de los baños largos y lavándose los dientes con el agua del grifo cerrada.

De hecho, aunque Augas de Galicia no ha decretado la prealerta en Baiona por escasez, sí que establece medidas equivalentes a esa situación.

Actualmente, está decretado el nivel de prealerta en trece municipios de la provincia: Barro, Bueu, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Forcarei, Marín, Meaño, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra y Sanxenxo.