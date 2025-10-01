El BNG de Vigo precinta la Plaza de la Independencia para denunciar su "absoluto abandono"

El BNG de Vigo ha denunciado el "total abandono" de la Plaza de la Independencia, y lo ha hecho a través de un precintado simbólico de varios elementos deteriorados que presenta el lugar, con el objetivo de hacer visible el "descuido y la falta de gestión" del Gobierno municipal.

"Está claro que lo único que le preocupa a Abel Caballero son las inauguraciones de nuevos espacios", ha declarado el portavoz municipal del BNG de Vigo, Xabier P. Igrexas, que ha estado acompañado en esta acción del concejal Filipe Abalde y de la diputada y responsable local, Carmela González, junto con militancia y vecindario de la plaza de la Independencia.

Igrexas ha criticado el mal estado del que fue un "emblema" del camino de la ciudad a convertirse en "más habitable" y ha señalado que "no tiene ningún tipo de justificación" que el Gobierno local deje "cada año sin gastar 100 millones de euros del presupuesto" mientras una zona como la Independencia presenta "evidentes daños".

Los nacionalistas han evidenciado el mal estado de zonas ajardinadas, con tablones rotos, la falta de limpieza y troncos de árboles que invaden y levantan el firme, entre otras deficiencias. Así, han vuelto a demandar al Concello que repare de inmediato estas deficiencias y que despliegue medidas como el "Plan Ciudad" propuesto por el BNG y rechazado por el Gobierno de Caballero.