Vecinos del centro de Vigo piden a la Xunta que declare la Alameda como Bien de Interés Cultural

La Asociación de Vecinos Zona Centro de Vigo ha anunciado que este pasado mes de junio presentaron ante la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural la solicitud formal para que los jardines de la Alameda de Vigo sean declarados Bien de Interés Cultural (BIC).

Según han trasladado en una rueda de prensa celebrada este martes, esta zona está catalogada como jardín histórico e incluida en el Catálogo de Bienes Culturales del Plan de Ordenación Municipal de Vigo y en el Inventario de Bienes Culturales de Galicia, y alberga un conjunto botánico "de incalculable interés, con especies centenarias y singulares, algunas de ellas incluidas en el Catálogo Galego de Árbores Senlleiras", además de acoger "esculturas representativas y una fuente central de notable interés artístico".

Desde la Asociación han reiterado el uso que se le da a los jardines durante la Navidad de Vigo, un espacio que "durante un periodo superior a dos meses cada año" se cede "gratuitamente" por el Concello a "un grupo de empresarios procedentes de Madrid, quienes hacen uso del espacio público para desarrollar actividades mercantiles orientadas exclusivamente a su propio beneficio económico".

Así, denuncian que este espacio se convierte en "una feria multitudinaria de comida y bebida", en referencia al Cíes Market, en la que "aparentemente" no hay "ningún tipo de control sanitario", algo que han puesto en conocimiento de las autoridades, así como "la conexión irregular de las casetas a la red de riego y de las atracciones a la instalación eléctrica de la ciudad", además de "las agresiones sufridas por la fauna y la flora de la Alameda".

También "la ingente acumulación de basura y residuos generados, los cuales atraen a numerosas ratas y gaviotas", un problema que también está recogido en informes elaborados por la Estación Fitopatolóxica de Areeiro, a petición de la asociación Amigas das Árbores, y por la Universidade de Santiago de Compostela.

En ellos, alertan, se destacan de manera contundente los "daños irreparables" que se ocasionan en los jardines, "poniendo en riesgo la salud del arbolado, de las especies que los habitan y la seguridad tanto de los visitantes como de los vecinos".

Informes y apoyos de asociaciones

A la solicitud de la declaración de la Alameda como BIC han incorporado tres informes: un informe botánico, realizado por Antonio Rigueiro Rodríguez, catedrático emérito de la Universidad de Santiago; un informe histórico elaborado por Santiago Rodríguez Caramés, doctor en Historia del Arte; y un informe artístico-escultórico, firmado por Doña Mercedes Bangueses Vázquez, doctora en Historia del Arte.

Además, la Asociación cuenta con el "respaldo firme" de asociaciones y entidades como la Asociación para a Defensa do Patrimonio Galego Apatrigal, la Favec, el Instituto de Estudios Vigueses, Vigo Histórico, Ecoloxistas en Acción, Verdegaia, Amigas da Terra, Greenpeace, así como el apoyo de los grupos municipales BNG, PP e IU en Vigo. Apoyos que también han sido incorporados al expediente enviado a la Xunta.

Con el objetivo de reunir más apoyos, la Asociación de Vecinos Zona Centro de Vigo ha hecho un llamamiento a la colaboración de aquellas personas, asociaciones o entidades que respalden esta iniciativa para que les haga llegar su carta de apoyo a vecinoszonacentrovigo@gmail.com, que serán incorporadas al expediente.