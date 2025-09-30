Caballero exige a la Xunta que resuelva las "enormes deficiencias" de la sanidad en Vigo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha exigido este martes al gobierno autonómico que resuelva las "enormes deficiencias" del sistema sanitario de la ciudad. El regidor socialista considera que la Xunta está "desatendiendo" a la urbe olívica.

En concreto, Caballero ha denunciado que la lista de espera para una ecografía supera los tres meses. También ha recordado que el servicio de radiología comenzará una serie de movilizaciones a partir del 6 de octubre, "porque necesita más personal".

"Por tanto, es preciso que la Xunta de Galicia resuelva las enormes deficiencias que tiene la sanidad en esta ciudad", ha afirmado el alcalde olívico, que ha pedido "reforzar los servicios hospitalarios" como primera medida.

Por otro lado, el regidor ha recordado que el Sergas ha cerrado los centros de salud de López Mora y Nicolás Peña, para abrir un sólo complejo: el Olimpia Valencia. "También le acaban quitar la pediatría a Coia, a Pintor Colmeiro, a López Mora y a Nicolás Peña, cerrando cuatro pediatrías para abrir una sola también en el Olimpia Valencia", ha añadido.

Caballero considera que este nuevo centro "no va a mejorar la situación sanitaria en Vigo". "En el mejor de los casos, igual de mal", ha lamentado, que también ha criticado la falta de voluntad de la Xunta para instalar una facultad de Medicina en la ciudad o la celebración de los exámenes MIR.

Asimismo, ha denunciado que la Xunta tiene "bloqueado" un segundo aparcamiento gratuito en el hospital Álvaro Cunqueiro y que el gobierno gallego "tiene absolutamente desatendida" la zona del Meixueiro. "Toda aquella zona está literalmente a monte", ha asegurado.