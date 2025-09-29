Vigo rechaza la visita de El Dandy de Barcelona a una discoteca de la ciudad: "Tiene actitudes puteras"

El Concello de Vigo ha rechazado la presencia de El Dandy de Barcelona en la ciudad. El famoso tiktoker es el "invitado especial" de una discoteca del centro y desde el gobierno local se oponen a la visita de este hombre "por sus discursos machistas, racistas y homófobas".

"Es conocido por sus discursos y actitudes abiertamente machistas, misóginas, puteras, franquistas, racistas y homófobas", ha sentenciado la primera teniente de alcalde, Carmela Silva, en un audio enviado a los medios de comunicación.

Desde el Concello consideran que "Vigo tiene que ser un lugar libre de violencias contra las personas". En consecuencia, según ha informado la mano derecha del alcalde Abel Caballero, han hecho un llamamiento al local de ocio para que cancele la "actuación" de El Dandy.

"Atenta contra el derecho de las personas", ha concluido la socialista sobre la visita de este personaje de internet a Vigo. En concreto, a Nébula The Club, club situado en Travesía Santiago de Vigo.

En las stories de Instagram del mencionado local, se puede observar un vídeo de El Dandy de Barcelona promocionando el evento. "La vamos a liar muy gorda", asegura el hombre sobre una fiesta que se celebrará este viernes 3 de octubre.