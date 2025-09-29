Vigo ya se prepara para la celebración del acto central del Día de la Policía Treintayseis

Varios operarios trabajan desde esta mañana en la preparación de la calle García Barbón para acoger los actos centrales de la celebración del Día de la Policía, que este año tiene a Vigo como sede principal.

Así, el primer tramo de la avenida, entre el cruce con República Argentina y el de Colón, se encuentra con el carril de la izquierda cortado al tráfico, donde se están instalando unas gradas.

Hoy y mañana, la Sede de Afundación Vigo acogerá un ciclo de conferencias sobre la vida de la Policía Nacional. El miércoles, día 1 de octubre, en el Teatro García Barbón, se celebrará la Gala de Premios de la Policía Nacional, que entregará los Premios de Periodismo y el Premio Valores Humanos.

Carril cortado en García Barbón. Treintayseis

El jueves, 2 de octubre, a partir de las 11:30 horas tendrá lugar el acto central del Día de la Policía en García Barbón, con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional. Durante el evento se impondrán las condecoraciones al mérito policial tanto a integrantes del cuerpo policial como a personas que han contribuido de forma destacada en la mejora de la imagen policial.

Además, se distinguirá a integrantes de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y menciones honoríficas a canes que prestan servicio en la Unidad de Guías Caninos de la Policía Nacional.

La jornada también servirá para celebrar el acto in memoriam en honor a los agentes fallecidos en acto de servicio, y una formación dinámica de unidades motorizadas, que abrirá y cerrará la Unidad Aérea de la Policía, con los vehículos policiales de las distintas unidades para todos los asistentes.