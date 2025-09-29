Los trabajadores del Banco Santander se movilizan en Vigo contra el cierre de oficinas

Protesta convocada por la CIG ante una oficina del Banco Santander de Vigo, por el cierre de sucursales CIG

Trabajadores y trabajadoras del Banco Santander han salido a la calle este lunes para protestar contra el cierre de oficinas en Vigo. Denuncian que la entidad presidida por Ana Botín está llevando a cabo un modelo de negocio "que se apoya en la digitalización forzosa de la clientela".

En consecuencia, según ha manifestado CIG, se produce el "cierre de sucursales y la destrucción de empleo". El sindicato ha asegurado que Santander ya ha cerrado 17 oficinas en Galicia en lo que va de año, amortizando numerosos puestos de trabajo.

Esta situación, ha señalado la CIG, "va en contra de lo que públicamente defiende el Santander, en relación con el servicio y la atención a colectivos vulnerables".

También ha alertado contra la "importante reducción de personal", que se traduce en sobrecarga "brutal" de trabajo para los empleados que permanecen y un empeoramiento de la atención de los clientes.

La CIG también denuncia que se cierran oficinas en barrios de grandes ciudades "dejando sin servicio a amplios núcleos de población" y se ha dirigido al Defensor del Pueblo para trasladar las "nefastas" consecuencias de estas decisiones para el personal y los clientes, requiriendo la intervención del Ministerio de Economía y del Banco de España.

La protesta de Vigo de este lunes se enmarca dentro de un calendario de movilizaciones por toda Galicia. El próximo 3 de octubre se trasladarán a Lugo y el 13 de octubre a A Coruña.