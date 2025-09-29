Susto en Vigo: el desprendimiento de la fachada de un edifico de Areal obliga a cortar la calle

Susto en Vigo: el desprendimiento de la fachada de un edifico de Areal obliga a cortar la calle Treintayseis

Ofrecido por:

Vigo

Susto en Vigo: el desprendimiento de la fachada de un edifico de Areal obliga a cortar la calle

Los bomberos han tenido que intervenir tras caer a la vía uno de los adornos del friso del número 8 de la céntrica calle, que no ha causado heridos

Más actualidad: Vigo se despide del mes de septiembre con sol y tiempo veraniego

Publicada

Pasadas las 10:30 horas de este lunes, uno de los detalles de piedra del friso del número 8 de la calle Areal se ha desprendido, por lo que la Policía Local y los Bomberos de Vigo han cortado el paso a los peatones en el tramo donde ha ocurrido el suceso y uno de los carriles de la vía.

Estadio municipal de Balaídos.

Según ha podido saber Treintayseis, uno de los adornos sobre la ventana del segundo piso del edificio donde se ubica Radio Vigo y el despacho de abogados Garrigues ha caído sobre la acera, pero no ha habido ningún herido.

Los bomberos trabajaban a estas horas para comprobar el resto de los detalles de ese mismo friso y del resto y retirar los que no estén bien asegurados y sujetos a la estructura para evitar más incidentes. De hecho, durante el transcurso de la revisión, los bomberos han retirado al menos uno de esos elementos decorativos de piedra.

Intervención de los bomberos en calle Areal.

Intervención de los bomberos en calle Areal. Treintayseis