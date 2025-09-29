Susto en Vigo: el desprendimiento de la fachada de un edifico de Areal obliga a cortar la calle Treintayseis

Pasadas las 10:30 horas de este lunes, uno de los detalles de piedra del friso del número 8 de la calle Areal se ha desprendido, por lo que la Policía Local y los Bomberos de Vigo han cortado el paso a los peatones en el tramo donde ha ocurrido el suceso y uno de los carriles de la vía.

Según ha podido saber Treintayseis, uno de los adornos sobre la ventana del segundo piso del edificio donde se ubica Radio Vigo y el despacho de abogados Garrigues ha caído sobre la acera, pero no ha habido ningún herido.

Los bomberos trabajaban a estas horas para comprobar el resto de los detalles de ese mismo friso y del resto y retirar los que no estén bien asegurados y sujetos a la estructura para evitar más incidentes. De hecho, durante el transcurso de la revisión, los bomberos han retirado al menos uno de esos elementos decorativos de piedra.