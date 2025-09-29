En libertad el joven detenido en Vigo por una supuesta agresión sexual en plena calle

El varón de 19 años detenido el sábado en Vigo como presunto autor de un delito de agresión sexual a una joven en una céntrica calle de la ciudad ha quedado en libertad en las últimas horas.

Así lo han confirmado fuentes de la Policía Nacional a Europa Press, que han añadido que el hombre está ahora a la espera de que sea citado por el juzgado que se encargará del caso.

El suceso se produjo sobre las 07:10 horas del pasado sábado, cuando una patrulla de la Policía Local de Vigo que realizaba labores de vigilancia en la calle Joaquín Loriga fue requerida por un grupo de cuatro jóvenes.

Los testigos alertaron de que una mujer se encontraba tendida en un banco y casi inconsciente. Ante esta situación, los agentes se desplazaron hasta el lugar y solicitaron la intervención del personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

El grupo de jóvenes indica que cuando salieron de una discoteca que hay en la zona vieron a la mujer tirada en el suelo con "un varón encima de ella", al tiempo, detallan que el varón se ausentó del lugar y llevaba el pantalón manchado de sangre.

Asimismo, según las mismas fuentes, dos de los testigos relatan que el hombre estaba encima de la mujer, con el pantalón bajado y realizaba "movimientos pélvicos".

Tras localizarlo, el varón reconoció haber tenido relaciones sexuales con una mujer y, en el cacheo, le localizaron un teléfono móvil que pertenecía a la víctima.

La joven fue trasladada por el personal sanitario al Hospital Álvaro Cunqueiro y el hombre fue detenido por un supuesto delito de agresión sexual.