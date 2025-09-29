Detienen en Vigo a hombre por romper una ventanilla de un coche para robar en su interior

La Policía Local de Vigo detuvo a un hombre de 59 años por romper la ventanilla de un coche para robar en su interior. La operación tuvo lugar el domingo por la mañana.

Según informa Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las 09:45 horas en la confluencia de las calles Fontans con Santa Cristina, en el barrio de Lavadores.

Entonces, un ciudadano alertó a los agentes tras haber visto cómo un varón fracturaba la ventanilla de un coche correctamente aparcado para sustraer varios objetos de su interior.

Una vez en el punto, los funcionarios observaron a un hombre tirar dos bolsas plásticas debajo de un coche al percatarse de la presencia policial. Al verse descubierto, confesó que había roto el cristal de un coche para apropiarse de varios elementos de su interior.

Detenida por saltarse una orden de alejamiento

Acto seguido, fue detenido como supuesto autor de un delito de robo con fuerza. Ahora bien, no ha sido la única persona de Vigo entre grilletes este domingo.

Como informa la Policía Local de Vigo, una mujer, de 38 años de edad, fue detenida al ser interceptada hablando con su madre, sobre la que tenía una orden de alejamiento.

Fue minutos antes de las 13:40 horas cuando los agentes observaron a la aludida circular sin casco con un patinete, persiguiéndola hasta darle el alto en la calle Valle Miñor. Allí, la ahora detenida hablaba con una mujer de mayor edad que ella.

Al realizar el cotejo de sus datos, se percataron que tenía una orden de alejamiento de esta segunda ciudadana, que resultó ser su madre, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Tui. Por ello, fue detenida.