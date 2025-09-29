El BNG de Vigo afea la expulsión de las trabajadoras del SAF durante el Pleno municipal

Imagen de las protestas de trabajadoras del SAF y sindicatos en el Pleno de Vigo BNG de Vigo

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo ha criticado la negativa de los grupos municipales del PSOE y PP a reforzar los recursos destinados al Servizo de Axuda do Fogar (SAF), en un Pleno protagonizado por las protestas de las trabajadoras que obligaron a suspender las sesión temporalmente.

Los nacionalistas han afeado la expulsión y el "desprecio" por parte del gobierno de Abel Caballero hacia las trabajadoras del SAF, que demandan una mejora de sus condiciones laborales.

El BNG ha criticado duramente que la primera teniente de alcalde, Carmela Silva, y presidenta del Pleno ante la ausencia de Caballero, haya ordenado directamente a la Policía Local el desalojo de la sala, "sin llamar al orden ni una sola vez".

"Todo un retrato del talante democrático y de respeto hacia la lucha sindical", ha cuestionado el portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas, que ha afeado, además, que se les "despreciase de manera insultante" en las siguientes intervenciones de los socialistas.

Así, ha criticado el "sectarismo" del PSOE, que asegura que "hicieron pinza" con el Partido Popular para justificar "la situación insostenible en el SAF". "Son responsables de la precariedad de un servicio fundamental", han denunciado.

La moción de los nacionalistas incluía una petición a la Xunta de Galicia para incrementar la financiación del SAF hasta 20 euros por hora. El BNG también ha criticado que el gobierno autonómico agotará la bolsa de horas autorizadas para el SAF de Vigo, dejando a personas sin respuesta.