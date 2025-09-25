Los feriantes denuncian que el Concello de O Porriño "deja a la villa sin atracciones por segundo año"

La Asociación de Empresarios de Atracciones de Feria de Galicia (Emafega) ha señalado que, "por segundo año consecutivo", el Concello de O Porriño dejará a la villa sin atracciones de feria y denuncian "irregularidades, improvisación y resoluciones administrativas sin sustento legal" en las Fiestas del Cristo.

En un comunicado, Emafega ha criticado las "decisiones injustificadas" del alcalde porriñés, Alejandro Lorenzo, "que impiden la instalación de las atracciones, mientras que en el resto de Galicia la misma documentación es aceptada sin problema".

"El Ayuntamiento de O Porriño vuelve a situarse en el centro de la polémica por su gestión de las atracciones de feria. Lo que debería haber sido un procedimiento transparente y garantista se ha convertido en un cúmulo de irregularidades, improvisación y resoluciones administrativas sin sustento legal que perjudican gravemente a los feriantes y, en última instancia, a la ciudadanía que acude a las fiestas", ha lamentado Emafega.

Al respecto, ha recordado que el año pasado las atracciones pudieron montarse pero se prohibió su apertura. Este año no podrán instalarse, "con la única excepción de una atracción concreta cuya aceptación contrasta con el rechazo generalizado al resto".

"En su lugar, el Ayuntamiento apuesta por hinchables y otro tipo de actividades, que podrán entretener puntualmente, pero no sustituyen ni pueden compararse con el papel de las atracciones de feria, parte inseparable de la identidad de las fiestas", han reivindicado.

"El Ayuntamiento primero rechazó las alegaciones de Emagefa a las bases para la adjudicación de las atracciones, para luego acabar incumpliendo sus propias bases: en ellas se establece que solo podía haber un único requerimiento de subsanación, pero se enviaron dos", han asegurado.

Además, han subrayado que la resolución fue notificada el mismo día en que, según las bases, ya tenían que estar montadas y autorizadas las atracciones. Por todo ello, han tachado de "caótica y discriminatoria" la gestión del gobierno local, "que lleva dos años consecutivos privando a O Porriño de sus atracciones".