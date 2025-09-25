AVE Vigo-Madrid: Transportes inicia el estudio para lograr la evaluación ambiental de la variante de Cercedo

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha formalizado el contrato para iniciar el "estudio informativo complementario" para lograr la evaluación de impacto ambiental de la variante de Cercedo, que reduciría el tiempo de viaje entre Vigo y Pontevedra con Ourense y, por tanto, el resto de España.

Este estudio tiene un coste de 835.660,80 euros y su anuncio llega una semana después de que la cartera de Óscar Puente recurriera el dictamen de la Comisión Europea sobre la AP-9, desestimando por el momento la gratuidad de la autopista gallega.

Los trabajos están adjudicados a la UTE Antea-Meta-Inge, formada por las empresas Antea Iberolatam, Meta Engineering e Instrumentación Geotécnica y Estructural. El informe dará continuidad a los ya realizados para la ejecución del tramo, "particularmente en lo que se refiere a la hidrogeología".

Con el nuevo estudio se busca "incorporar y completar los análisis realizados, y adaptarlo a los cambios normativos que han tenido lugar en los últimos años", ha explicado Transportes en una nota de prensa emitida este jueves. Así, se tratará de conseguir la evaluación de impacto medioambiental correspondiente.

Variante de Cercedo, mapa del ministerio de Transportes Ministerio de Transportes

El informe incluye dos actuaciones fundamentales. En primer lugar, una campaña geológica y geotécnica que completará las investigaciones anteriores. También se contrata la redacción del estudio informativo complementario, en el que se describirá la solución técnica ya definida, con la inclusión del estudio de impacto medioambiental.

Según el Ministerio, esta actuación es "una muestra más" de su compromiso con Galicia y con la ciudad de Vigo, "en cuyo entorno se encuentra realizando otros estudios ferroviarios con el fin de mejorar su conexión con Portugal".