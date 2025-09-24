El tiempo en Vigo: ¿qué efectos dejarán los restos del huracán Gabrielle en la ciudad?

El otoño ha aterrizado en Vigo, pero el sol seguirá siendo el gran protagonista del cielo olívico. Al menos hasta el fin de semana, cuando se prevé la llegada del huracán ex-Gabrielle en forma de borrasca.

Según previsiones de Meteogalicia, se prevén cielos poco nublados o despejados en los próximos días en Vigo. Será el sábado cuando las nubes tomen la ciudad y ex-Gabrielle deje las primeras precipitaciones, que se repetirán el domingo.

En cuanto a las temperaturas, serán normales para este período, con mínimas que descenderán ligeramente y máximas que se mantendrán sin cambios.

En concreto, los termómetros rondarán los 25 grados, alcanzando los 24 grados el miércoles y el jueves, y los 23, el viernes. Será el sábado cuando registran un descenso más pronunciado, hasta los 20 grados de máxima que se repetirán el domingo.

Al contrario, las mínimas se situarán en los 15 grados tanto miércoles como jueves, mientras que el viernes descenderán hasta los 13 grados. De cara al fin de semana, caerán dos grados más, hasta los 11 grados.

Ahora bien, Meteogalicia espera un progresivo ascenso de las temperaturas pasado el fin de semana, a valores ligeramente elevados para la época del año. En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable en general.