¿Qué se sabe hasta el momento sobre la Navidad de Vigo de 2025?

Un paseo por el centro de Vigo basta para observar que la ciudad ya está pensando en la Navidad. El Concello ya ha colocado algunas guirnaldas en zonas como Gran Vía, Churruca o Areal, pero aún queda camino por delante hasta el gran encendido de luces.

Por esta razón, toca repasar qué se sabe y qué no sobre la Navidad 2025 en la ciudad olívica. ¿Cuántas calles habrá iluminadas? ¿Dónde habrá mercados navideños? ¿Habrá alguna sorpresa?

Las cifras de la Navidad

En primer lugar, hay que repasar las cifras. Un año más, Vigo presume de ser una de las ciudades con más luces navideñas en sus calles. "11,5 millones de luces, casi 12 millones. Pero vamos a ser humildes y vamos a decir 11,5", aseguró este martes el alcalde Abel Caballero.

En total, se iluminarán 420 calles y plazas de la ciudad con 1.161 arcos ornamentales, 2.883 motivos ornamentales y 2.667 árboles iluminados. "Después, como es natural, el espectáculo excepcional y el bosque de la Porta do Sol", afirmó también el regidor socialista.

Los principales elementos decorativos

Vigo volverá a contar con uno de los grandes árboles de Navidad de España un año más, pero no será el único gran elemento decorativo que adornará las calles de Vigo. De hecho, este martes ha arrancado la instalación de uno de los más emblemáticos: la caja de regalo gigante de Gran Vía con Urzaiz.

El Concello ha avanzado que son más de 50 unidades de "elementos lumínicos 3D" que podrán disfrutar vecinos y visitantes. Ninguno de ellos tiene una altura inferior a los tres metros. Por ejemplo, la caja de regalo cuenta con 17 metros de alto, nueve de ancho y 15 de fondo.

"Vamos a establecer paraguas de luces en prácticamente todas las plazas, las pérgolas y los elementos escultóricos municipales", añadió el alcalde este martes, que bromeó. "El paraguas de luces mucha agua no para si llueve, pero como si la parara".

Caballero inaugurando el montaje de la gran caja de regalo de Gran Vía, Vigo S.P.

Además, el gobierno local instalará 13 sets decorativos en calles peatonalizadas o anchas, así como seis instalaciones decorativas lumínicas transitables. "Recordad que pusimos algunas en Policarpo Sanz, Gran Vía o García Barbón y tú paseabas por debajo y vivías la Navidad", describía también el regidor de Vigo.

También indicó que también habrá otras 12 instalaciones semejantes que no serán transitables. Estas estarán situadas en Príncipe, Policarpo Sanz, Vía Norte, Urzaiz y García Barbón.

¿Dónde habrá mercados navideños?

Este año, Vigo contará con mercados navideños en dos de sus barrios más históricos: O Calvario y Bouzas. Ahora bien, a pesar de haber anunciado el Cíes Market de la Plaza Compostela, el Concello aún está a la espera de resolver la licitación.

El pasado 11 de septiembre, se conoció que la Agrupación de Empresarios en la Organización de Eventos, Ferias y Mercados de la Comunidad de Madrid (AMFE), que se suele encargar de este montaje desde hace años, presentó la documentación fuera de plazo, quedando desierta la licitación.

Esta situación obligó al gobierno local a lanzar una nueva licitación para la instalación del mercadillo navideño y las atracciones infantiles. Lo ha hecho por el trámite de urgencia para conseguir llegar a tiempo a la Navidad que se prevé que arranque en Noviembre.

Sin colas para ver a Papá Noel

Una de las novedades de cara a este año son las visitas de Papá Noel. Al contrario que en Navidades anteriores, los más pequeños de la casa no tendrán que hacer colas para desvelarle a Santa Claus sus deseos para el 25 de diciembre.

El Concello ha aprobado en la última Xunta de Goberno tres expedientes, entre los que se encuentra la "atención de Papá Noel y la Cartera Real". Como novedad, se pondrá en marcha un sistema de tíckets para evitar hacer grandes colas.

¿Qué se sabe de la cabalgata de los Reyes Magos?

El alcalde también ha desvelado los primeros detalles de la Cabalgata de los Reyes Magos, tras aprobar la licitación del diseño y la producción de las carrozas, así como el presupuesto destinado a ellas. La temática de este año serán la magia y la fantasía.

Vigo invertirá 110.000 euros en esta celebración, que, un año más, contará con una cabalgata estática y otra tradicional. Las carrozas se ubicarán en Coia, en la Avenida de Castelao, e iniciarán su movimiento por la tarde del día 5 de enero.

¿Cuándo será el encendido?

"El secreto mejor guardado de la ciudad". Así es como define Caballero a la fecha del encendido de las luces de Navidad. "Si yo lo digo, alguien pondrá una luz y la tratará de poner el día anterior a Vigo, y eso no pasará", aseguró el alcalde.

Si atendemos al documento por el cual se da comienzo a la tramitación de un nuevo expediente por el procediemento de urgencia, la licencia se otorgará a la empresa encargada del montaje del Cíes Market y las atracciones por un periodo máximo comprendido entre el 21 de octubre y el 31 de enero, así que la primera será una fecha aproximada para que comiencen a levantarse elementos como la gran noria y el mercadillo de la Alameda.

Sobre las fechas de funcionamiento de las actividades, se señala que será dentro de la segunda quincena de noviembre de 2025, y durarán hasta la primera quincena de enero de 2026. Según esto, el encendido de las luces podría celebrarse el sábado 15 de noviembre, como primera opción posible.

¿Habrá alguna sorpresa para este año?

Ahora bien, sí que ha avanzado alguna novedad para este año, en el que también se organizarán diferentes actividades dinamizadoras por las zonas comerciales de la ciudad, así como en Samil, el Náutico o la Porta do Sol, entre las que se encuentra el Circo de Nadal.

"Hay una gran sorpresa, este año vamos a poner en funcionamiento una área nueva de Navidad", ha desvelado el alcalde, que ha explicado que, como "cada vez hay más visitantes", extienden los lugares de Navidad para evitar aglomeraciones.