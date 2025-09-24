La Avenida de Madrid de Vigo se queda sin verjas: "Será uno de los mejores bulevares de entrada de Europa"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, en las obras de la Avenida de Madrid Xornal Vigo

Ya es oficial, la Avenida de Madrid de Vigo se ha quedado sin las verjas. Las obras de humanización de una de las entradas a la ciudad continúan a buen ritmo e inicia una nueva fase de construcción tras la retirada de estos elementos.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha sido el encargado de retirar los últimos soportes de las verjas metálicas de la Avenida de Madrid. Así, ha simbolizado el final de una etapa de la reconfiguración de una de las principales entradas a la ciudad.

Ahora, comienza una nueva fase de la obra, que eliminará también los bloques de cemento situados en las medianeras del vial. El regidor socialista ha señalado que este será el último hito para desarrollar una gran zona verde en la zona central.

"Irá teniendo sorpresas, que iremos diciendo, porque queremos que la Avenida de Madrid sea uno de los mejores bulevares de entrada de ninguna ciudad de Europa", ha afirmado el alcalde, que ha asegurado que "Vigo va a estar orgullosísima de la nueva Avenida de Madrid".