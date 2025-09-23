El BNG pide que Vigo no acoja eventos en los que esté representado Israel

El BNG de Vigo ha pedido el compromiso del Pleno de que la ciudad no acogerá ningún evento que cuente con la presencia de Israel o relacionado con entidades que no condenen el genocidio en Palestina.

"Esta iniciativa es un paso más en la lucha inquebrantable contra el genocidio que el Estado sionista de Israel sigue perpetrando contra el pueblo palestino", ha defendido el portavoz municipal nacionalista, Xabier P. Igrexas.

Una propuesta de declaración institucional que también es "un compromiso ético, un grito de justicia que refleja el pulso de la ciudadanía viguesa, que asiste horrorizada a la mayor masacre del siglo XXI", ha subrayado.

Igrexas considera necesario seguir dando pasos y sumando esfuerzos en la denuncia de estos crímenes de lesa humanidad y en el aislamiento de Israel. Por esto, la demanda se hace extensiva a la Diputación de Pontevedra, a la Xunta de Galicia y al Gobierno español, junto con la petición de que el Comité Olímpico Internacional excluya a Israel de las competiciones deportivas.

La propuesta del BNG "quiere reconocer la vigorosa solidaridad expresada de manera continuada por las viguesas y vigueses en favor del pueblo palestino". El documento recoge el compromiso del Concello de apoyar en la ciudad todas las acciones y convocatorias por el derecho de Palestina a constituir un estado libre y soberano.

Entre ellas, ha destacado la manifestación nacional convocada por la Coordinadora Gallega de Solidaridad con Palestina el próximo 5 de octubre en Santiago de Compostela bajo el lema "2 años de genocidio y 77 años de ocupación".

Los nacionalistas han apelado a que la declaración institucional cuente con el apoyo del PSOE en la Junta de Portavoces de este miércoles para que prospere en el próximo Pleno municipal. Además, han hecho una llamada al PP local para que "rompa con el guion de la infamia de sus jefes en Madrid" para que la Corporación exprese la "misma unanimidad digna" que late entre las viguesas y vigueses.