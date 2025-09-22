AXEGA, 112

Vuelca un autobús escolar en Ponteareas (Pontevedra)

Ni la conductora, ni ninguno de los menores han resultado heridos tras el accidente

Un autobús escolar ha volcado esta mañana en la carretera EP-2703 a su paso por la parroquia de Padróns, en Ponteareas (Pontevedra). El 112 ha informado de que ninguna de las personas que viajaban en el autocar ha resultado herida.

Axega 112 Galicia

Sobre las 8:05 horas, un particular ha avisado a los servicios de emergencia de que el vehículo había volcado en una cuneta. Debido a su posición, las puertas quedaron inservibles y los ocupantes no podían abandonar el autobús.

Por este motivo, desde la sala de operaciones del 112 han solicitado la intervención de los Bomberos de Ponteareas, que han procedido a evacuar a seis menores de entre 13 y 15 años y a la conductora del autocar a través del techo.

A pesar del aparatoso siniestro, todos ellos se encontraban en buen estado y no necesitaron asistencia médica. Además, también se ha informado de la situación a la Guardia Civil y a la Policía Local de Ponteareas.