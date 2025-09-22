Vuelca un autobús escolar en Ponteareas (Pontevedra)

Un autobús escolar ha volcado esta mañana en la carretera EP-2703 a su paso por la parroquia de Padróns, en Ponteareas (Pontevedra). El 112 ha informado de que ninguna de las personas que viajaban en el autocar ha resultado herida.

Sobre las 8:05 horas, un particular ha avisado a los servicios de emergencia de que el vehículo había volcado en una cuneta. Debido a su posición, las puertas quedaron inservibles y los ocupantes no podían abandonar el autobús.

Por este motivo, desde la sala de operaciones del 112 han solicitado la intervención de los Bomberos de Ponteareas, que han procedido a evacuar a seis menores de entre 13 y 15 años y a la conductora del autocar a través del techo.

A pesar del aparatoso siniestro, todos ellos se encontraban en buen estado y no necesitaron asistencia médica. Además, también se ha informado de la situación a la Guardia Civil y a la Policía Local de Ponteareas.