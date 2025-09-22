Vigo pone en marcha una campaña para promocionar el comercio local

Vigo cuenta con grandes calles comerciales, que se ven afectadas por la aparición de grandes cadenas y centros comerciales. Con el objetivo de fomentar la compra en los negocios de toda la vida, el Concello ha puesto en marcha una campaña de promoción del comercio local.

En concreto, el gobierno de Abel Caballero colgará 400 banderolas en 22 calles de la ciudad con el lema Compra no comercio de Vigo, na túa rúa, no teu barrio, sempre atoparás o mellor.

El alcalde ha asegurado que estos carteles se situarán por todo Vigo: "En toda la zona de Balaídos, en toda Portanet, Castrelos, López Mora, Camelias, Torrecedeira, Urzáiz, Travesía, O Calvario, Venezuela, Sanjurjo Badía, Pizarro, Vázquez Varela, Teixugueiras, Plaza América y Plaza España", ha enumerado.

Ocupación hotelera del 85%

En el mismo audio distribuido a los medios de comunicación, Abel Caballero también ha asegurado que la "ocupación hotelera de este fin de semana fue excepcional". En concreto, del 85%.

De esta forma, supera por un punto porcentual la tasa registrada la semana anterior y consolida en septiembre una ocupación media del 82%. "Vigo es una gran ciudad turística y en momentos en los que en otras ciudades, como antes Vigo, decae el turismo, seguimos llenando hoteles", ha afirmado.