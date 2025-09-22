El BNG de Vigo pide al Concello que aclare si aplica el 65% de descuento del recibo de la basura

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo ha demandado al gobierno municipal que elabore un informe para conocer cuántos hogares se benefician del descuento del 65% de la cuota variable del recibo de la basura.

El frente nacionalista ha asegurado que no tiene constancia de que se esté aplicando esta bonificación. Recuerdan que, según la ordenanza fiscal en vigor, debe aplicarse de forma automática para aquellos que cumplen alguno de los requisitos.

En dicha normativa, se recoge que los vigueses y viguesas tendrán un descuento del 65% en la cuota variable de la tarifa de la basura en caso de que hayan usado el contenedor marrón (restos orgánicos), así como que la vivienda cuente con un compostero domiciliario o que hayan entregado algún residuo a algún punto limpio municipal.

"Es evidente que una parte muy mayoritaria de los hogares de la ciudad reúne alguna de estas condiciones para ver reducido el tasazo de la basura", ha alertado el portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas, que ha indicado que debe ser el servicio municipal de limpieza quien aporte los datos para aplicar la bonificación de forma automática.

En caso de confirmarse que no se está aplicando, ha avanzado Igrexas, el Bloque va a exigir que se proceda al abono inmediato a todos los hogares afectados. Defienden que esta medida supondría un descuento de 19,11 euros para un hogar de hasta tres personas, y de 23,98 euros para las viviendas de entre 4 y 6 personas.

Respuesta del Concello

El concelleiro de Hacienda, Jaime Aneiros, ha defendido que la "tasa de residuos de Vigo ya tiene contemplada la posibilidad de bonificar comportamientos responsables de las familias", aunque, ha señalado, esta bonificación "está condicionada":

En primer lugar, depende de la reducción de toneladas que se envían a Sogama, que "condiciona la aplicación de la reducción prevista". Asimismo, ha presumido de tener un recibo de la basura más barata que en aquellos concellos donde gobierno el BNG, sin aportar en ningún momento los datos requeridos por los nacionalistas.