Amputan una pierna a una mujer en Marín (Pontevedra) tras ser arrollada por una moto
Los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 trasladaron a la mujer al Hospital de Montecelo (Pontevedra)
Trágico accidente en Marín (Pontevedra). Una mujer sufrió una amputación de una pierna y entró en parada cardiorrespiratoria tras ser atropellada por una moto en la Avenida Otero Ulla, en la parroquia de Seixo.
Según la información trasladada por el 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 19:00 horas de este domingo. Europa Press informa que varias personas fueron las que dieron la voz de alarma.
Por su parte, la persona que conducía la moto precisó asistencia médica tras salir disparada por el impacto y sufrir diversas fracturas.
Hasta el punto se desplazaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 que trasladaron a la mujer al Hospital de Montecelo, en Pontevedra. En el operativo también participaron agentes de la Policía local y los voluntarios de Protección Civil de Marín.