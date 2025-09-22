Amputan una pierna a una mujer en Marín (Pontevedra) tras ser arrollada por una moto

Trágico accidente en Marín (Pontevedra). Una mujer sufrió una amputación de una pierna y entró en parada cardiorrespiratoria tras ser atropellada por una moto en la Avenida Otero Ulla, en la parroquia de Seixo.

Según la información trasladada por el 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 19:00 horas de este domingo. Europa Press informa que varias personas fueron las que dieron la voz de alarma.

Por su parte, la persona que conducía la moto precisó asistencia médica tras salir disparada por el impacto y sufrir diversas fracturas.