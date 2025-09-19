Vigo arrancará este martes el segundo programa de edificación forzosa en el Casco Vello

El Concello de Vigo iniciará este martes el segundo programa de edificación forzosa y registro municipal de solares del Casco Vello. Según ha avanzado el alcalde, Abel Caballero, se incorporará un total de 24 inmuebles.

Como informa Europa Press, la Gerencia de Urbanismo dará luz verde a la segunda edición de esta iniciativa, que pretende la recuperación de solares abandonados en el barrio histórico. Los propietarios de los solares registrados deberán acometer la rehabilitación o construcción en el plazo de un año y, de no hacerlo, el Ayuntamiento podrá sacarlos a subasta.

Una vez que se apruebe el programa inicialmente, se abrirá un plazo de 20 días de información pública y presentación de alegaciones, antes de la aprobación definitiva.

Según ha señalado Caballero, el primer programa "resultó bien", ya que se logró la rehabilitación del 60 % de los solares inscritos. En este segundo programa se actuará sobre 24 solares (9 de ellos forman parte del anterior registro y 15 se incluyen por primera vez). "No vamos a dejar que los propietarios den mala sensación de todo el Casco Vello", ha proclamado el regidor.