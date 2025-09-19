Los empleados de Aqualia en Vigo deberán pagar el recibo del agua: llevaban 50 años sin hacerlo

Los trabajadores de Aqualia en Vigo llevaban casi 50 años sin pagar el recibo del agua, una suerte que parece terminar. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso del comité de la concesionaria contra una sentencia que declaraba ilegal la mencionada exención.

En la sentencia del TSXG recogida por Europa Press, de julio pasado, se recoge que el comité de empresa interpuso una demanda porque Aqualia comenzó a cobrar el recibo del agua a sus empleados en febrero de 2022, tras casi 50 años de exención del pago. Hace medio siglo la empresa no gestionaba el servicio.

Esta exención se estableció en base a la Ordenanza de Trabajo para las Industrias de Captación, Elevación, Conducción, Tratamiento, Depuración y Distribución de Agua, del año 1972; pero esa ordenanza fue derogada en 1998.

La concesionaria del agua mantuvo la exención durante los siguientes años, pero el juzgado rechazó que esa situación pudiera considerarse una "condición más beneficiosa" para los trabajadores, ya que no se recogió en los convenios nacionales del ciclo integral del agua.

Por tanto, el juzgado de lo Social que recibió la demanda en primera instancia rechazó el recurso, y declaró que esa exención era ilícita, puesto que la normativa describe como sujetos pasivos del servicio a todos los usuarios del mismo, y eso incluye a los trabajadores de Aqualia.

En su resolución, el TSXG hace suyos los argumentos del juzgado de lo Social, y confirma esa primera sentencia, desestimando el recurso de suplicación interpuesto por el comité. Contra la sentencia del TSXG cabe recurso de casación para la Unificación de Doctrina.