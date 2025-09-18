Detenido un hombre en Vigo tras dar una paliza y tratar de estrangular a su madre septuagenaria

Agentes de la Policía Local de Vigo detuvieron a un vecino de 51 años, R.F.P., como presunto autor de un delito de violencia en el ámbito familiar, tras agredir a golpes a su madre septuagenaria y tratar de estrangularla.

Los hechos, tal y como recoge Europa Press, ocurrieron en la noche del martes, cuando el 092 recibió un aviso de los vecinos de la calle Alexandre Bóveda alertando de una fuerte pelea en una vivienda.

Al llegar al domicilio, los agentes escucharon gritos de un hombre. El sospechoso les abrió la puerta semidesnudo y muy alterado, asegurando que “no pasaba nada”. Sin embargo, desde la entrada pudieron ver una puerta rota, cristales por el suelo y, al fondo, a una mujer llorando.

La mujer, de 71 años, se abalanzó hacia los policías suplicando ayuda entre sollozos: su hijo la quería matar.

Según relató, el hombre había llegado muy alterado. Cuando ella intentó calmarlo, él respondió con gestos obscenos. Al advertirle que cambiaría la cerradura si seguía así, reaccionó con extrema violencia: la amenazó, rompió una puerta y le golpeó con el mango metálico de una escoba hasta doblarlo. Después continuó con puñetazos, patadas y finalmente intentó estrangularla.

Los gritos alertaron a los vecinos, que llamaron a la Policía. Los agentes detuvieron al presunto agresor, mientras que la mujer fue trasladada en ambulancia al hospital Povisa.

Presentaba rojeces en el cuello, contusiones y un dedo inflamado, presumiblemente por tratar de protegerse durante la agresión.